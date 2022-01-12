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В Тайване нашли обломки пропавшего истребителя. Пилот исчез

Автор: Ольга Белей

На острове Тайвань спасатели обнаружили обломки истребителя F-16V, который пропал с радаров накануне у западного побережья. При этом судьба 28-летнего пилота - капитана Чен И - остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

"Обломки пропавшего истребителя F-16V Тайваньских ВВС были обнаружены в среду у побережья западного Тайваня, но его пилот пропал без вести", - пишет издание.

Министр национальной обороны Чиу Го-Чэн в среду посетил место авиакатастрофы в Цзяи, пообещав не прекращать поиски 28-летнего пилота.

Пока же командование военно-воздушных сил Тайваня распорядилось приостановить все полеты истребителей этого типа. Причина крушения пока не установлена. Погодные условия в момент аварии были нормальными. Самолет в последний раз проходил проверку эксплуатационной безопасности в конце декабря.

Стоит отметить, что истребитель был переоборудован и модернизирован при содействии США в ноябре 2021 года, в рамках программы модернизации всех 64 тайваньских истребителей F-16V.

Напомним, тайваньский истребитель вылетел с базы в Цзяи для тренировки во вторник, 11 января, и исчез с экранов радаров через 28 минут.

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Тайвань