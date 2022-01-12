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У Тайвані знайшли уламки зниклого винищувача. Пілот зник

Автор: Ольга Белей

На острові Тайвань рятувальники виявили уламки винищувача F-16v, який зник з радарів напередодні біля західного узбережжя. При цьому доля 28-річного пілота - капітана Чен І - залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

"Уламки зниклого винищувача F-16v тайванських ВПС були виявлені в середу біля узбережжя західного Тайваню, але його пілот пропав безвісти", - пише видання.

Міністр національної оборони Чіу Го-Чен в середу відвідав місце авіакатастрофи в Цзяї, пообіцявши не припиняти пошуки 28-річного пілота.

Поки ж командування військово-повітряних сил Тайваню розпорядилося призупинити всі польоти винищувачів цього типу. Причина аварії поки не встановлена. Погодні умови в момент аварії були нормальними. Літак востаннє проходив перевірку експлуатаційної безпеки наприкінці грудня.

Варто відзначити, що винищувач був переобладнаний і модернізований за сприяння США в листопаді 2021 року, в рамках програми модернізації всіх 64 тайваньських винищувачів F-16v.

Нагадаємо, Тайванський винищувач вилетів з бази в Цзяї для тренування у вівторок, 11 січня, і зник з екранів радарів через 28 хвилин.

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Тайвань