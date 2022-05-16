На Тайване начались учения с имитацией атаки армии Китая

Командно-штабные учения со сценарием нападения на остров Народно-освободительной армии Китая начали Вооруженные силы Тайваня. Учения будут продолжаться 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post .

Министерство нацобороны привлекло к учениям объединенное командование военных операций, а также штабы сухопутных, военно-воздушных сил и военно-морских сил. Командно-штабные учения являются составной частью ежегодных учений Han Kuang.

Второй этап учений начнется 25 июля. Тогда тайваньские военные проведут боевые стрельбы. Армейцы будут применять ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, хорошо зарекомендовавшие себя в войне Украины против РФ. Военное руководство Тайваня стремится извлечь уроки с противостояния ВСУ российской армии для отработки отпора в случае агрессии Китая.

Параллельно с командно-штабными учениями Вооруженных сил Тайваня авианосные ударные группы ВМС Китая проводят маневры в Тихом океане. Ранее КНР решила наращивать ядерный потенциал на фоне боязни конфликта с США из-за Тайваня.