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На Тайване начались учения с имитацией атаки армии Китая

Фото: Штабы сухопутных сил, ВВС и ВМС участвуют в учениях (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Антон Федорцив

Командно-штабные учения со сценарием нападения на остров Народно-освободительной армии Китая начали Вооруженные силы Тайваня. Учения будут продолжаться 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Министерство нацобороны привлекло к учениям объединенное командование военных операций, а также штабы сухопутных, военно-воздушных сил и военно-морских сил. Командно-штабные учения являются составной частью ежегодных учений Han Kuang.

Второй этап учений начнется 25 июля. Тогда тайваньские военные проведут боевые стрельбы. Армейцы будут применять ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, хорошо зарекомендовавшие себя в войне Украины против РФ. Военное руководство Тайваня стремится извлечь уроки с противостояния ВСУ российской армии для отработки отпора в случае агрессии Китая.

Параллельно с командно-штабными учениями Вооруженных сил Тайваня авианосные ударные группы ВМС Китая проводят маневры в Тихом океане. Ранее КНР решила наращивать ядерный потенциал на фоне боязни конфликта с США из-за Тайваня.

Напомним, что страны G7 призвали Китай соблюдать антироссийские санкции и не помогать РФ в войне против Украины.

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КитайТайваньВоенные учения