На Тайвані розпочалися навчання з імітацією атаки армії Китаю

Командно-штабні навчання зі сценарієм нападу на острів Народно-визвольної армії Китаю розпочали Збройні сили Тайваню. Вишкіл триватиме 5 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Міністерство нацоборони залучило до навчань об'єднане командування військових операції, а також штаби сухопутних, військово-повітряних сил і військово-морських сил. Командно-штабні навчання є складовою щорічних навчань Han Kuang.
Другий етап навчань розпочнеться 25 липня. Тоді тайванські військові проведуть бойові стрільби. Армійці застосують ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin, які добре зарекомендували себе у війні України проти РФ. Військове керівництво Тайваню прагне застосувати уроки з протистояння ЗСУ російській армії для відпрацювання відсічі в разі агресії Китаю.
Паралельно з командно-штабними навчаннями Збройних сил Тайваню авіаносні ударні групи ВМС Китаю проводять маневри в Тихому океані. Раніше КНР вирішила нарощувати ядерний потенціал на фоні боязні конфлікту зі США через Тайвань.
Нагадаємо, що країни G7 закликали Китай дотримуватися антиросійських санкцій і не допомагати РФ у війні проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.