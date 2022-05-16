RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Тайвані розпочалися навчання з імітацією атаки армії Китаю

Фото: Штаби сухопутних сил, ВПС і ВМС беруть участь у навчаннях (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Антон Федорців

Командно-штабні навчання зі сценарієм нападу на острів Народно-визвольної армії Китаю розпочали Збройні сили Тайваню. Вишкіл триватиме 5 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Міністерство нацоборони залучило до навчань об'єднане командування військових операції, а також штаби сухопутних, військово-повітряних сил і військово-морських сил. Командно-штабні навчання є складовою щорічних навчань Han Kuang.

Другий етап навчань розпочнеться 25 липня. Тоді тайванські військові проведуть бойові стрільби. Армійці застосують ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin, які добре зарекомендували себе у війні України проти РФ. Військове керівництво Тайваню прагне застосувати уроки з протистояння ЗСУ російській армії для відпрацювання відсічі в разі агресії Китаю.

Паралельно з командно-штабними навчаннями Збройних сил Тайваню авіаносні ударні групи ВМС Китаю проводять маневри в Тихому океані. Раніше КНР вирішила нарощувати ядерний потенціал на фоні боязні конфлікту зі США через Тайвань.

Нагадаємо, що країни G7 закликали Китай дотримуватися антиросійських санкцій і не допомагати РФ у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайваньВійськові навчання