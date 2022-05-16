На Тайвані розпочалися навчання з імітацією атаки армії Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Міністерство нацоборони залучило до навчань об'єднане командування військових операції, а також штаби сухопутних, військово-повітряних сил і військово-морських сил. Командно-штабні навчання є складовою щорічних навчань Han Kuang.

Другий етап навчань розпочнеться 25 липня. Тоді тайванські військові проведуть бойові стрільби. Армійці застосують ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin, які добре зарекомендували себе у війні України проти РФ. Військове керівництво Тайваню прагне застосувати уроки з протистояння ЗСУ російській армії для відпрацювання відсічі в разі агресії Китаю.

Паралельно з командно-штабними навчаннями Збройних сил Тайваню авіаносні ударні групи ВМС Китаю проводять маневри в Тихому океані. Раніше КНР вирішила нарощувати ядерний потенціал на фоні боязні конфлікту зі США через Тайвань.