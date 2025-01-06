Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю біля свого узбережжя, - FT

Тайвань заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель біля північного узбережжя острова. Це призвело до тимчасового порушення зв’язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, кабель було пошкоджено 3 січня поблизу порту Кілунг. Там вантажне судно Shunxing39, зареєстроване під прапором Камеруну, ймовірно, пошкодило підводний кабель, який є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи.
Попри те, що судно належить зареєстрованій у Гонконзі компанії Jie Yang Trading Limited, її директором є громадянин Китаю Го Веньцзе. У Тайвані ввважають, що цей інцидент може бути частиною стратегії Китаю з розриву зовнішніх комунікацій острова.
У Тайвані стурбовані тим, що Китай може перервати зовнішні комунікаційні зв'язки острова і спробувати анексувати країну.
"Оскільки нам не вдалося допитати капітана, ми попросили владу Південної Кореї допомогти з розслідуванням у наступному порту призначення судна", – заявив представник берегової охорони Тайваню.
За даними берегової охорони Тайваню, судно Shunxing39 підняло якір у місці, де був розірваний кабель.
"Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів", – сказав високопоставлений чиновник служби національної безпеки Тайваню. "Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, зазвичай є застарілими суднами, майже непридатними для комерційної діяльності. Це судно нагадує ті, що належать до "тіньового флоту" Росії", – додав він.
Китай вважає Тайвань своєю територією, проте Тайбей наполягає, що лише тайванці можуть вирішувати своє майбутнє.
Напруженість у Тайванській протоці зросла після обрання президентом Лай Чінте, якого Пекін називає "сепаратистом". Китай провів військові маневри біля Тайваню після його зупинки на Гаваях і Гуамі, що викликало критику Пекіна.
Китай не виключає силового захоплення острова. У 2024 році Пекін двічі проводив військові навчання, назвавши їх попередженням проти "сепаратизму". Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про намір повернути Тайвань під контроль КНР..
Тайванський лідер Лай Цінде підтвердив, що Китай вважає своєю великою національною справою анексію та ліквідацію незалежності Тайваню.
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