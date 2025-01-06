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Тайвань обвинил Китай в повреждении подводного кабеля у своего побережья, - FT

Иллюстративное фото: Тайвань обвинил Китай в повреждении подводного кабеля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Тайвань заявил, что китайское судно повредило подводный интернет-кабель у северного побережья острова. Это привело к временному нарушению связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, кабель был поврежден 3 января вблизи порта Килунг. Там грузовое судно Shunxing39, зарегистрированное под флагом Камеруна, вероятно, повредило подводный кабель, который является частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы.

Несмотря на то, что судно принадлежит зарегистрированной в Гонконге компании Jie Yang Trading Limited, ее директором является гражданин Китая Го Вэньцзе. В Тайване считают, что этот инцидент может быть частью стратегии Китая по разрыву внешних коммуникаций острова.

В Тайване обеспокоены тем, что Китай может прервать внешние коммуникационные связи острова и попытаться аннексировать страну.

"Поскольку нам не удалось допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь с расследованием в следующем порту назначения судна", - заявил представитель береговой охраны Тайваня.

По данным береговой охраны Тайваня, судно Shunxing39 подняло якорь в месте, где был разорван кабель.

"Это еще один случай очень тревожной глобальной тенденции диверсий против подводных кабелей", - сказал высокопоставленный чиновник службы национальной безопасности Тайваня. "Корабли, участвующие в этих инцидентах, обычно являются устаревшими судами, почти непригодными для коммерческой деятельности. Это судно напоминает те, что принадлежат к "теневому флоту" России", - добавил он.

Противостояние Китая с Тайванем

Китай считает Тайвань своей территорией, однако Тайбэй настаивает, что только тайваньцы могут решать свое будущее.

Напряженность в Тайваньском проливе возросла после избрания президентом Лай Чинте, которого Пекин называет "сепаратистом". Китай провел военные маневры возле Тайваня после его остановки на Гавайях и Гуаме, что вызвало критику Пекина.

Китай не исключает силового захвата острова. В 2024 году Пекин дважды проводил военные учения, назвав их предупреждением против "сепаратизма". Си Цзиньпин неоднократно заявлял о намерении вернуть Тайвань под контроль КНР.

Тайваньский лидер Лай Цинде подтвердил, что Китай считает своим великим национальным делом аннексию и ликвидацию независимости Тайваня.

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