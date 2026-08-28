Тайвань зміцнює острови, які можуть першими прийняти удар Китаю, - Reuters

Тайвань готує до можливого удару Китаю стратегічно важливий архіпелаг Пенху. Саме ці 90 островів, за оцінками військових, приймуть першу хвилю в разі спроби вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На островах, стратегічно важливих для оборони Тайваню, війська готуються до можливого першого удару Китаю. Якщо Пекін наважиться на атаку, саме тут проходитиме передова.

За словами високопоставлених тайванських посадовців і військових експертів, архіпелаг Пенху - скупчення з 90 островів та острівців, відоме незайманими пляжами й кораловими рифами, - може зазнати удару в першій хвилі спроби вторгнення.

Утримання Пенху дозволило б Тайваню протистояти китайському флоту, що рушить до головного острова. Тому, щоб власні кораблі та літаки не перетворилися на мішені, Пекіну доведеться або захопити Пенху, або знищити далекобійні ракети гарнізону.

Як стримати вторгнення

Розгорнувши на Пенху зброю більшої дальності - зокрема ракети "Сюнфен III", - Тайвань здатен ускладнити Народно-визвольній армії Китаю збір сил уздовж узбережжя. Про це агентству розповів високопоставлений тайванський чиновник.

За його словами, такі сили можна атакувати ще до того, як вони вирушать через протоку.

Якщо ж Пенху захоплять, уся Тайванська протока фактично опиниться в руках Китаю, зазначив співрозмовник, який побажав лишитися анонімним через делікатність теми.

Як Тайвань зміцнює острови

Підготовку на Пенху вже видно на практиці. Під час серпневих навчань тайванські військові відпрацьовували відбиття морського десанту із залученням танків, артилерії, мінометів та піхоти.

Тоді ж на островах уперше розгорнули мобільні установки протикорабельних ракет "Сюнфен". А ще раніше, у липні, на Пенху створили перший підрозділ безпілотників.

Реакція Пекіна

У Міністерстві оборони Китаю на запит щодо Пенху не відповіли. Раніше цього року речник відомства Цзян Бінь називав плани Тайваню зі зміцнення островів "дедалі абсурднішими та маячнішими" й попереджав про "повне знищення" Тайбея, якщо той спровокує війну.

Побоювання військових підтвердили й штабні навчання, проведені торік за участю відставних офіцерів США, Тайваню та Японії. За їхнім сценарієм Пенху впав лише через день після того, як Китай завдав раптових далекобійних ударів по військових та інфраструктурних цілях по всьому Тайваню.

Швидка капітуляція вразила тайванських учасників навчань, організованих аналітичним центром у Тайбеї. Про це йдеться у стислому звіті, з яким ознайомилося агентство.