Тайвань ввел санкции против Беларуси за "активное участие" во вторжении РФ в Украину

Отметим, что подобные санкции Тайбэй применял и в отношение РФ в начале апреля.

"Ввиду активного участия Беларуси во вторжении России в Украину, в целях участия в международном сотрудничестве принты меры контроля в отношении Беларуси", - говорится в заявлении ведомства.

Накануне в МИДе Тайваня анонсировали немедленное введение запрета на экспорт высокотехнологичной продукции в Беларусь за ее роль во вторжении России в Украину.

"Правительство Китайской Республики (Тайвань) осуждает Беларусь за помощь вторжению Москвы, позволив российским войскам проводить военные учения на своей территории вблизи границы с Украиной до начала вторжения 24 февраля",- говорится в заявлении ведомства.

Санкционированные предметы включают специальное телекоммуникационное оборудование, части интегральных схем и частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения.

Добавим, что по данным торгового бюро, в 2021 году Тайвань экспортировал в Беларусь товаров на сумму 19,4 млн долларов США, что составляет 0,004 процента от общего объема экспорта страны в том году.