Тайвань втратив ще одного дипломатичного союзника, тепер їх лише 12

Цей крок став ще ударом по зусиллям Тайваню щодо збереження кількості дипломатичних союзників, що скорочується, і стався всього через два дні після того, як виборці Тайваню кинули виклик погрозам Китаю обрати нового президента.

Лай Лай Цінде, нинішній віце-президент та стійкий захисник самобутності та суверенітету Тайваню, переміг на президентських виборах, надавши правлячій Демократичній прогресивній партії (ДПП) історичний третій термін поспіль.

Пекін неодноразово загрожував тайванським виборцям, що його обрання збільшить ризик конфлікту.

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань як свою власну територію, незважаючи на те, що ніколи не контролювала його, і останніми роками посилила дипломатичний тиск на Тайбей, у тому числі шляхом переманювання своїх союзників.

Внаслідок переходу Науру на бік Китаю у Тайваню залишилося лише 12 дипломатичних союзників, переважно невеликі країни Тихого океану та Латинської Америки, а також Ватикан. За вісім років правління ДПП Тайвань втратив десять дипломатичних союзників.

Позиція Тайваню

Міністерство закордонних справ Тайваню "найрішучішим чином" засудило Китай за дипломатичний крок Науру, який відбувся у "ключовий момент" після президентських виборів.

"Дія Китаю полягає у придушенні демократичних досягнень Тайваню", - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Тайваню Тянь Чжун-Гван.

Тьєн додав, що розрив зв'язків був "дуже раптовим кроком" з боку уряду Науру, який у вихідні привітав Лая з президентською перемогою.

Тьєн сказав, що Тайвань негайно призупинить усі офіційні взаємодії з Науру "щоб захистити національну гідність", включаючи закриття свого посольства та звернення до тихоокеанської острівної держави з проханням закрити своє посольство на Тайвані.

Тьєн також заявив, що міністерство закордонних справ Тайваню отримало інформацію про те, що китайські чиновники зверталися до політиків Науру з пропозиціями економічної допомоги.

Він відмовився назвати цифру передбачуваного спонукання, але сказав, що вона "виходить за межі того, чим ми можемо допомогти нашим дипломатичним союзникам".

Це вдруге, коли Науру розриває дипломатичні стосунки з Тайванем. Країна тихоокеанських островів уперше розірвала зв'язки у 2002 році, а потім відновила їх у 2005 році.

Дипломатичні відносини

Заява Науру пролунала після того, як неофіційна делегація США підтвердила "тверду" підтримку Тайваню США під час візиту на острів для зустрічі з його нинішнім та майбутнім президентами.

Вашингтон розірвав офіційні відносини з Тайванем у 1979 році після того, як дипломатичне визнання Тайбея перейшло до Пекіна.

Але з того часу США підтримують тісні неофіційні зв'язки з Тайванем і за законом зобов'язані надати острову самозахисту.

Багато інших західних країн, зокрема кілька європейських, також зберегли неформальні відносини з Тайбеєм під виглядом торгових представництв.

Аналітики кажуть, що ці неофіційні відносини з могутніми західними країнами у багатьох відношеннях є більш значущими, ніж офіційні дипломатичні відносини, які вона підтримує з жменькою невеликих країн.

Проте, формальні дипломатичні відносини дозволяють цим країнам захищати інтереси Тайваню в міжнародних органах, з яких острів закритий, таких як Організація Об'єднаних Націй.