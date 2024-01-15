Тайвань потерял еще одного дипломатического союзника, теперь их всего 12

Этот шаг стал еще ударом по усилиям Тайваня по сохранению сокращающегося числа дипломатических союзников и произошел всего через два дня после того, как избиратели Тайваня бросили вызов угрозам Китая избрать нового президента.

Лай Лай Циндэ, нынешний вице-президент и стойкий защитник самобытности и суверенитета Тайваня, победил на президентских выборах, предоставив правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) исторический третий срок подряд.

Пекин неоднократно угрожал тайваньским избирателям, что его избрание увеличит риск конфликта.

Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и в последние годы усилила дипломатическое давление на Тайбэй, в том числе путем переманивания своих союзников.

В результате перехода Науру на сторону Китая у Тайваня осталось всего 12 дипломатических союзников, в основном небольшие страны Тихого океана и Латинской Америки, а также Ватикан. За восемь лет правления ДПП Тайвань потерял 10 дипломатических союзников.

Позиция Тайваня

Министерство иностранных дел Тайваня "самым решительным образом" осудило Китай за дипломатический шаг Науру, который произошел в "ключевой момент" после президентских выборов.

"Действие Китая заключается в подавлении демократических достижений Тайваня", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Тайваня Тянь Чжун-гван.

Тьен добавил, что разрыв связей был "очень внезапным шагом" со стороны правительства Науру, которое на выходных поздравило Лая с президентской победой.

Тьен сказал, что Тайвань немедленно приостановит все официальные взаимодействия с Науру "чтобы защитить национальное достоинство", включая закрытие своего посольства и обращение к тихоокеанскому островному государству с просьбой закрыть свое посольство на Тайване.

Тьен также заявил, что министерство иностранных дел Тайваня получило информацию о том, что китайские чиновники обращались к политикам Науру с предложениями экономической помощи.

Он отказался назвать цифру предполагаемого побуждения, но сказал, что оно "выходит за пределы того, чем мы можем помочь нашим дипломатическим союзникам".

Это второй раз, когда Науру разрывает дипломатические отношения с Тайванем. Страна тихоокеанских островов впервые разорвала связи в 2002 году, а затем возобновила их в 2005 году.

Дипломатические отношения

Заявление Науру прозвучало после того, как неофициальная делегация США подтвердила "твердую" поддержку Тайваня США во время визита на остров для встречи с его нынешним и будущим президентами.

Вашингтон разорвал официальные отношения с Тайванем в 1979 году после того, как дипломатическое признание Тайбэя перешло к Пекину.

Но с тех пор США поддерживают тесные неофициальные связи с Тайванем и по закону обязаны предоставить острову средства для самозащиты.

Многие другие западные страны, в том числе несколько европейских, также сохранили неформальные отношения с Тайбэем под видом торговых представительств.

Аналитики говорят, что эти неофициальные отношения с могущественными западными странами во многих отношениях более значимы, чем официальные дипломатические отношения, которые она поддерживает с горсткой небольших стран.

Однако формальные дипломатические отношения позволяют этим странам защищать интересы Тайваня в международных органах, из которых остров закрыт, таких как Организация Объединенных Наций.