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Міністр оборони Китаю, під час візиту до РФ, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню

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Середа 16 серпня 2023 12:05
Міністр оборони Китаю, під час візиту до РФ, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню Фото: Лі Шанфу, міністр оборони Китаю (mil.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, під час візиту до Російської Федерації, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час виступу на конференції з безпеки, Шанфу заявив, що спроби "використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом", завуальовано натякаючи на США.

Як пише видання, коментарі Лі перегукуються з попередніми заявами китайських офіційних осіб, однак місце його виступу відіграло дещо символічне значення з огляду на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

Візит Лі до Росії

На запрошення від міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна, Лі, у період з 14 по 19 серпня відвідає Росію та Білорусь, де зустрінеться з лідерами країни та начальниками білоруської армії.

Питання Тайваню

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Острів своєю чергою вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Зокрема Пекін неодноразово критикував Вашингтон за взаємодію з островом, з яким останній не має офіційних дипломатичних зв'язків, у тому числі за продаж американської зброї Тайбею.

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