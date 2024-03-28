Тайвань вірить у підтримку США, незалежно від підсумків президентських виборів, - МЗС

Уряд Тайваню переконаний, що підтримка Сполучених Штатів залишиться незмінною незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, але відомство уважно слідкуватиме за тим, щоб тайвансько-китайськими питаннями "не маніпулювали" у ході передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У доповіді законодавцям міністерство закордонних справ Тайваню зазначило, що хоча результат виборів у США не був визначений, острів отримав міжпартійну підтримку.

Наголошується, що Тайвань продовжить підтримувати збалансований обмін думками з обома сторонами, але йому необхідно уважно стежити за тим, як тайвансько-китайські проблеми можуть виявитися на виборах.

"Ми повинні остерігатися маніпулювання проблемами перетину Тайванської протоки як політичного питання оборони та нападу", - йдеться у повідомленні МЗС Тайваню.