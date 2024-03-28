Тайвань верит в поддержку США, независимо от итогов президентских выборов, - МИД

Правительство Тайваня убеждено, что поддержка Соединенных Штатов останется неизменной независимо от того, кто победит на президентских выборах, но ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы тайваньско-китайскими вопросами "не манипулировали" в ходе предвыборной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В докладе законодателям министерство иностранных дел Тайваня отметило, что, хотя исход выборов в США не был определен, остров получил межпартийную поддержку.

Отмечается, что Тайвань продолжит поддерживать сбалансированный обмен мнениями с обеими сторонами, но ему необходимо внимательно следить за тем, как тайваньско-китайские проблемы могут проявиться на выборах.

"Мы должны остерегаться манипулирования проблемами пересечения Тайваньского пролива как политического вопроса обороны и нападения", - говорится в сообщении МИД Тайваня.