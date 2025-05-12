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Тайвань виділить 2 млн доларів на розмінування України

Понеділок 12 травня 2025 19:30
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Тайвань виділить 2 млн доларів на розмінування України Фото: Тайвань виділить 2 млн доларів на розмінування України (ДСНС України)
Автор: Тетяна Степанова

Тайвань вирішив приєднатися до фінансування міжнародної коаліції з розмінування України, яку очолюють Литва та Ісландія. Країна внесе до фонду 2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як повідомляється, представники Міноборони Литви провели переговори з представництвом Тайваню у Вільнюсі щодо підтримки України, приділивши особливу увагу операціям з розмінування.

"Під час зустрічі Тайвань висловив намір зробити внесок у зусилля Литви з розмінування в Україні та внести 2 млн доларів до Коаліційного фонду", - зазначили у литовському відомстві.

Під час переговорів було наголошено на важливості співпраці країн-учасниць коаліції з Тайванем, оскільки "це один зі способів для демократичних суспільств співпрацювати над конкретними ініціативами, що сприяють безпеці та відбудові України".

"Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у вирішенні питання розмінування в Україні. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не вибухнули, становлять серйозну загрозу для безпеки цивільних жителів та є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, що постраждали від конфлікту", - зазначили в Міноборони Литви.

Розмінування України

Нагадаємо, раніше у Міністерстві економіки повідомляли, що Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.

У лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України була створена коаліція з розмінування України, що стала однією з восьми коаліцій спроможностей, роботу якої очолюють і координують Литва та Ісландія. До неї входять 22 держави.

Нещодавно Україна та Японія уклали угоду на 58 млн доларів для екстреного відновлення української території. Кошти направлять, зокрема, й на розмінування.

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