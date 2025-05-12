Тайвань виділить 2 млн доларів на розмінування України

Тайвань вирішив приєднатися до фінансування міжнародної коаліції з розмінування України, яку очолюють Литва та Ісландія. Країна внесе до фонду 2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як повідомляється, представники Міноборони Литви провели переговори з представництвом Тайваню у Вільнюсі щодо підтримки України, приділивши особливу увагу операціям з розмінування.

"Під час зустрічі Тайвань висловив намір зробити внесок у зусилля Литви з розмінування в Україні та внести 2 млн доларів до Коаліційного фонду", - зазначили у литовському відомстві.

Під час переговорів було наголошено на важливості співпраці країн-учасниць коаліції з Тайванем, оскільки "це один зі способів для демократичних суспільств співпрацювати над конкретними ініціативами, що сприяють безпеці та відбудові України".

"Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у вирішенні питання розмінування в Україні. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не вибухнули, становлять серйозну загрозу для безпеки цивільних жителів та є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, що постраждали від конфлікту", - зазначили в Міноборони Литви.