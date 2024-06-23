Тайвань на тлі загрози з Китаю проведе наближені до бойових дій військові навчання

Тайвань наприкінці липня розпочне щорічні п'ятиденні військові навчання. Але цього року ці навчання будуть наближені до реальних бойових дій, щоб підготувати армію Тайваню до загроз з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповів Reuters високопоставлений тайванський чиновник, навчання не будуть "шоу", як це було раніше, а будуть максимально наближені до реальних боїв.

"За останні роки загроза противника стрімко змінилася. Наш план оборонних бойових дій також має постійно переглядатися на постійній основі, і невідкладність комплексної бойової підготовки стає дедалі важливішою", - сказав він.

Одним з незвичних для тайванської армії елементів навчань стануть нічні тренування. Також, за словами тайванського чиновника, в зоні навчань буде столиця Тайваню - місто Тайбей.