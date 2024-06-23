Тайвань на фоне угрозы из Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения
Тайвань в конце июля начнет ежегодные пятидневные военные учения. Но в этом году эти учения будут приближены к реальным боевым действиям, чтобы подготовить армию Тайваня к угрозам со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказал Reuters высокопоставленный тайваньский чиновник, учения не будут "шоу", как это было раньше, а будут максимально приближены к реальным боям.
"За последние годы угроза противника стремительно изменилась. Наш план оборонных боевых действий также должен постоянно пересматриваться на постоянной основе, и безотлагательность комплексной боевой подготовки становится все более важной", - сказал он.
Одним из необычных для тайваньской армии элементов учений станут ночные тренировки. Также, по словам тайваньского чиновника, в зоне учений будет столица Тайваня - город Тайбэй.
Китай хочет захватить Тайвань
В 40-х годах прошлого века лидер китайской правящей партии "Гоминьдан" вместе со сторонниками после поражения коммунистам в гражданской войне сбежал на остров Тайвань, где создал китайское правительство в экзиле. С этого момента Тайвань де-факто стал независимой страной, хотя и претендовал и на территорию материкового Китая, где образовалась коммунистическая Китайская народная республика.
Сегодня же о "воссоединении" с Тайванем уже мечтает глава КНР Си Цзиньпин. И чем больше Тайвань отдаляется от Китая в сторону Запада - тем агрессивнее становится риторика и поведение КНР.
Недавно Китай провел военные учения вокруг Тайваня, фактически окружив остров. Как объяснял Пекин, эти учения были "строгим наказанием за сепаратизм".
По мнению президента Тайваня Лай Чин-то, Китай считает "ликвидацию" независимости Тайваня своим большим национальным делом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.