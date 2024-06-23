ua en ru
Вс, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тайвань на фоне угрозы из Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения

Тайвань, Воскресенье 23 июня 2024 18:57
UA EN RU
Тайвань на фоне угрозы из Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения Фото: Тайвань проведет военные учения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Тайвань в конце июля начнет ежегодные пятидневные военные учения. Но в этом году эти учения будут приближены к реальным боевым действиям, чтобы подготовить армию Тайваня к угрозам со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал Reuters высокопоставленный тайваньский чиновник, учения не будут "шоу", как это было раньше, а будут максимально приближены к реальным боям.

"За последние годы угроза противника стремительно изменилась. Наш план оборонных боевых действий также должен постоянно пересматриваться на постоянной основе, и безотлагательность комплексной боевой подготовки становится все более важной", - сказал он.

Одним из необычных для тайваньской армии элементов учений станут ночные тренировки. Также, по словам тайваньского чиновника, в зоне учений будет столица Тайваня - город Тайбэй.

Китай хочет захватить Тайвань

В 40-х годах прошлого века лидер китайской правящей партии "Гоминьдан" вместе со сторонниками после поражения коммунистам в гражданской войне сбежал на остров Тайвань, где создал китайское правительство в экзиле. С этого момента Тайвань де-факто стал независимой страной, хотя и претендовал и на территорию материкового Китая, где образовалась коммунистическая Китайская народная республика.

Сегодня же о "воссоединении" с Тайванем уже мечтает глава КНР Си Цзиньпин. И чем больше Тайвань отдаляется от Китая в сторону Запада - тем агрессивнее становится риторика и поведение КНР.

Недавно Китай провел военные учения вокруг Тайваня, фактически окружив остров. Как объяснял Пекин, эти учения были "строгим наказанием за сепаратизм".

По мнению президента Тайваня Лай Чин-то, Китай считает "ликвидацию" независимости Тайваня своим большим национальным делом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Среди пострадавших - дети. В ОВА уточнили последствия авиаудара по Харькову
Среди пострадавших - дети. В ОВА уточнили последствия авиаудара по Харькову
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины