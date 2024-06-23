Тайвань на фоне угрозы из Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения

Тайвань в конце июля начнет ежегодные пятидневные военные учения. Но в этом году эти учения будут приближены к реальным боевым действиям, чтобы подготовить армию Тайваня к угрозам со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как рассказал Reuters высокопоставленный тайваньский чиновник, учения не будут "шоу", как это было раньше, а будут максимально приближены к реальным боям.

"За последние годы угроза противника стремительно изменилась. Наш план оборонных боевых действий также должен постоянно пересматриваться на постоянной основе, и безотлагательность комплексной боевой подготовки становится все более важной", - сказал он.

Одним из необычных для тайваньской армии элементов учений станут ночные тренировки. Также, по словам тайваньского чиновника, в зоне учений будет столица Тайваня - город Тайбэй.