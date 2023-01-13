Тайвань пропонує Україні допомогу з цифровою модернізацією
Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати цифрову інфраструктуру у межах допомоги з відновлення України після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, про це заявила міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан, яка перебуває з візитом у Литві. Вона наголосила на цифровізації системи освіти Тайваню, і що саме в цій галузі її країна може допомогти Україні.
"Тайвань вже надав гуманітарну допомогу Україні у вигляді генераторів, обладнання тощо, але ми також думаємо про цифрову допомогу", - зазначила Тан в інтерв'ю Reuters.
За заявою міністра, Тайвань поки що не мав офіційних переговорів з урядом України щодо цифрової співпраці, але сама міністр підтримує особисті зв'язки з українськими колегами.
"Ми хочемо надати Україні ті самі можливості, завдяки яким у Тайвані створено транскультурну спільноту, що навчається, при тому, що в ній беруть участь дуже різні люди", - зауважила міністр.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Тайвань прагне створити національний супутник, який дасть змогу мати супутниковий зв’язок на кшталт Starlink.
Крім того, ми писали, що влада Тайваню в контексті антиросійських санкцій ухвалила рішення знову посилити контроль над експортом продукції машинобудування та хімії до РФ.
У квітні та травні минулого року Тайвань вводив експортні обмеження на постачання до Росії та Білорусі високотехнологічної напівпровідникової продукції.
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