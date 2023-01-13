Тайвань пропонує Україні допомогу з цифровою модернізацією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агентство, про це заявила міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан, яка перебуває з візитом у Литві. Вона наголосила на цифровізації системи освіти Тайваню, і що саме в цій галузі її країна може допомогти Україні.

"Тайвань вже надав гуманітарну допомогу Україні у вигляді генераторів, обладнання тощо, але ми також думаємо про цифрову допомогу", - зазначила Тан в інтерв'ю Reuters.

За заявою міністра, Тайвань поки що не мав офіційних переговорів з урядом України щодо цифрової співпраці, але сама міністр підтримує особисті зв'язки з українськими колегами.

"Ми хочемо надати Україні ті самі можливості, завдяки яким у Тайвані створено транскультурну спільноту, що навчається, при тому, що в ній беруть участь дуже різні люди", - зауважила міністр.