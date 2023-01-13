ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тайвань предлагает Украине помощь с цифровой модернизацией

Новина українською →
Тайвань, Пятница 13 января 2023 21:22
Тайвань предлагает Украине помощь с цифровой модернизацией Фото: Тайвань предлагает свою помощь в цифровизации Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Тайвань готов помочь Украине модернизировать цифровую инфраструктуру в рамках помощи по восстановлению Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, об этом заявила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, находящаяся с визитом в Литве. Она акцентировала внимание именно на цифровизации системы образования Тайваня, и что именно в этой области ее страна может помочь Украине.

"Тайвань уже оказал гуманитарную помощь Украине в виде генераторов, оборудования и тому подобное, но мы также думаем о цифровой помощи", - отметила Тан в интервью Reuters.

По заявлению министра, Тайвань пока не имел официальных переговоров с правительством Украины по цифровому сотрудничеству, но сама министр поддерживает личные связи с украинскими коллегами.

"Мы хотим предоставить Украине те же возможности, благодаря которым в Тайване создано обучающееся транскультурное сообщество, при том, что в нем участвуют очень разные люди", - отметила министр.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Тайвань стремится создать национальный спутник, который позволит иметь спутниковую связь типа Starlink.

Кроме того, мы писали, что власти Тайваня в контексте антироссийских санкций приняли решение вновь усилить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ.

В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам