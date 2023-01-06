Тайвань хоче власний StarLink на випадок вторгнення Китаю

Тайвань прагне створити національний супутник, який дасть змогу мати супутниковий зв’язок на кшталт Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як передбачає FT, це має допомогти Тайваню захиститися від можливого китайського вторгнення. За словами інсайдерських джерел, Тайвань шукає інвестора для створення такої системи, як Starlink, і веде попередні переговори з кількома національними та міжнародними інвесторами щодо залучення коштів для проєкту розвитку наявного супутникового підрозділу космічного агентства країни.

"За допомогою супутникової системи влада Тайваню хоче зберегти можливість роботи журналістів під час ймовірного вторгнення, підтримку телефонного звʼязку. При цьому міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан у контексті важливості звʼязку згадала про щоденні звернення президента України Володимира Зеленського", - пише видання.

Серед інвесторів, до яких звернувся Тайвань, - Draper Associates, венчурна компанія Кремнієвої долини, яка була першим інвестором у SpaceX і Tesla.

"Для запуску супутникової мережі Тайваню потрібно кілька років. Зараз ми експериментуємо з негеостаціонарними супутниковими приймачами в 700 місцях навколо Тайваню, щоб гарантувати пропускну здатність у разі вторгнення чи стихійного лиха", - уточнила міністр Тан.