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Тайвань розширив санкції на експорт до Росії та Білорусі

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Тайвань, Четвер 05 січня 2023 05:13
Тайвань розширив санкції на експорт до Росії та Білорусі Фото: Тайвань розширив санкції на експорт до Росії та Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада Тайваню в контексті антиросійських санкцій прийняла рішення знову посилити контроль над експортом продукції машинобудування та хімії до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan

Йдеться про розширення списку товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі.

Це спрямоване на запобігання експорту товарів та технологій подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

До оновленого списку увійшла номенклатура товарів хімічної та металургійної промисловості, продукція машинобудування та предмети, які можуть бути використані силовими структурами.

У квітні та травні минулого року Тайвань вводив експортні обмеження на постачання до Росії та Білорусі високотехнологічної напівпровідникової продукції.

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