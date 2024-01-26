Тайвань продовжує постачати верстати в Росію для виробництва зброї, - ЗМІ

Зазначається, що Німеччина, Японія і Швейцарія пішли з російського ринку, а китайські верстати недостатньо якісні, тому тайванські обробні центри, токарні та електроерозійні верстати задовольняють потреби російського ВПК.

Верстати незамінні у виробництві детонаторів, високоточного озброєння та іншої військової продукції. Запроваджені Тайванем санкції не допомагають, оскільки верстати відправляють до Росії через Туреччину та інші країни, а деякі види верстатів узагалі не підпадають під обмеження.

Обладнання для обробки металу - таке як обробні центри, токарні та електроерозійні верстати - важлива частина тайванського експорту. І Росія - один з його ключових партнерів.

Туреччина допомагає РФ з обходом санкцій

Майже 80% комплексних металообробних верстатів тайванського виробництва, що надходять у Росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина і Китай. С

Згідно з даними російської митниці, з березня по вересень 2023 року Росія імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн доларів.

"Якщо поглянути лише на дані щодо транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 року майже половина верстатів, імпортованих Росією з Туреччини, була вироблена на Тайвані", - пише видання.

Чому ці верстати такі важливі

Більшість верстатів для необхідних військовим високоточних технологій виробляють у ЄС, Швейцарії, Японії та США.

Однак, і в Тайвані є хороші аналоги. Там роблять високоточні вирізні електроерозійні верстати, кругло-шліфувальні та профіле-шліфувальні, різьбо-шліфувальні та зубо-шліфувальні, верстати поздовжнього точіння, вертикально-токарні обробні центри.

"Тайванські верстати часто перевершують китайські за точністю, що вкрай важливо для збройового виробництва, а якщо запчастини перестануть надходити в РФ, робота верстатів швидко зупиниться", - заявив експерт у коментарі The Insider.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно п'ять країн, спільно з європейськими правоохоронцями, розкрили мережу з ухилення Росією від експортних санкцій. У результаті проведеної операції було заарештовано трьох людей.