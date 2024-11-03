Тайвань повністю припинив постачання верстатів до Росії

Правила експортного контролю були посилені після публікації серії розслідувань щодо таких постачань у ЗМІ. Зокрема, журналісти з посиланням на іноземні аналітичні центри повідомили, що Тайвань входить до п'ятірки найбільших постачальників верстатів у РФ.

"З огляду на характеристики верстатів подвійного призначення та можливість використання в російських військових цілях, Мінекономіки здійснило низку дій, у тому числі включивши 77 кодів на верстати до складу товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було збільшено розмір штрафу за первинне порушення санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі - до 31 100 доларів.

У Мінекономіки додали, що ведуть "активну роз'яснювальну роботу" з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законів та контролювати кінцевий потік продукції.

За даними відомства, це вже має результат та обсяг експорту верстатів із Тайваню до РФ "впав до нуля".