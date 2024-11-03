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Тайвань повністю припинив постачання верстатів до Росії

Фото: Тайвань припинив постачання верстатів, які можуть використовуватися у військових цілях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Тайвань заявив про повне припинення постачання верстатів до Російської Федерації. Мова йде про ті, що можуть використовуватись на військових підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки Тайваню.

Правила експортного контролю були посилені після публікації серії розслідувань щодо таких постачань у ЗМІ. Зокрема, журналісти з посиланням на іноземні аналітичні центри повідомили, що Тайвань входить до п'ятірки найбільших постачальників верстатів у РФ.

"З огляду на характеристики верстатів подвійного призначення та можливість використання в російських військових цілях, Мінекономіки здійснило низку дій, у тому числі включивши 77 кодів на верстати до складу товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було збільшено розмір штрафу за первинне порушення санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі - до 31 100 доларів.

У Мінекономіки додали, що ведуть "активну роз'яснювальну роботу" з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законів та контролювати кінцевий потік продукції.

За даними відомства, це вже має результат та обсяг експорту верстатів із Тайваню до РФ "впав до нуля".

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський закликав світ посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з тим, що РФ нарощує кількість атак "Шахедами", в яких присутні компоненти від компаній з Китаю, Європи та Америки. За словами президента, та ж сама ситуація і з російськими ракетами.

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