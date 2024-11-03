Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию

Правила экспортного контроля были ужесточены после публикации серии расследований о таких поставках в СМИ. В частности, журналисты ссылаясь на иностранные аналитические центры сообщили, что Тайвань входит в пятерку крупнейших поставщиков станков в РФ.

"Учитывая характеристики станков двойного назначения и возможность из использования в российских военных целях, Минэкономики предприняло ряд действий, в том числе включив 77 кодов на станки в состав товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)", - говорится в сообщении.

Кроме того, был увеличен размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против России и Беларуси - до 31 100 долларов.

В Минэкономики добавили, что ведут "активную разъяснительную работу" с производителями, призывая их соблюдать законы и контролировать конечный поток продукции.

По данным ведомства, это уже имеет результат и объем экспорта станков из Тайваня в РФ "упал до нуля".