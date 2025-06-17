Тайвань побудує мільйони дронів для захисту від Китаю, використовуючи досвід України

Тайвань уклав партнерську угоду з американо-німецькою компанією Auterion на постачання програмного забезпечення для безпілотників, перевіреного в бойових умовах в Україні.
Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тайвань має намір зміцнити оборону від зростаючих військових загроз з боку гігантського сусіда Китаю.
Компанія Auterion, чиє ПЗ використовується в українських безпілотниках, що виконують бойові завдання проти Росії, заявила, що угода в кінцевому підсумку може призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.
Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилив свій військовий тиск за останні п'ять років, включно з проведенням півдюжини раундів військових навчань. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна.
Відтоді як Росія вторглася в Україну 2022 року, Тайвань вивчає, як Україна використовує безпілотники як у повітрі, так і на морі, щоб успішно компенсувати чисельну перевагу Росії на полі бою, з огляду на те, що сили Китаю також перевершують сили Тайваню за чисельністю.
Компанія Auterion заявила, що домовилася про стратегічне партнерство з науково-дослідним підрозділом Міністерства оборони Тайваню - Національним інститутом науки і технологій Чун-Шань - у сфері безпілотних систем і програмного забезпечення для управління роєм безпілотників.
"Те, що ми пропонуємо, було перевірено в бойових умовах в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських сил та іншого справді дорогого обладнання. Тому, побудувавши великий автономний флот, Тайвань може стримувати Китай", - заявив агентству Reuters генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.
За його словами, це партнерство дуже довгострокове. "Тому я думаю, якщо спробувати висловити це в кількості дронів або доларах, то в кінцевому підсумку за кілька років ми очікуємо мільйони дронів і сотні мільйонів доларів вартості", - додав він, виступаючи на виставці морських дронів у тайванському порту Суао.
Під тиском Сполучених Штатів Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб мати можливість вести "асиметричну війну", використовуючи мобільну і найчастіше дешевшу зброю, яка, як і раніше, володіє прицільною силою, наприклад, безпілотники і ракети, що встановлюються на вантажівках.
Україна задіяла морські безпілотники не тільки для атак на кораблі Чорноморського флоту Росії, а й для знищення літаків.
Безпілотні морські дрони, представлені в Суао, включали не тільки ті, які можна було начинити вибухівкою для високошвидкісних самовбивчих місій, а й більш дрібні судна, які могли вести малопомітну розвідку.
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