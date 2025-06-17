Тайвань побудує мільйони дронів для захисту від Китаю, використовуючи досвід України

Тайвань має намір зміцнити оборону від зростаючих військових загроз з боку гігантського сусіда Китаю.

Компанія Auterion, чиє ПЗ використовується в українських безпілотниках, що виконують бойові завдання проти Росії, заявила, що угода в кінцевому підсумку може призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилив свій військовий тиск за останні п'ять років, включно з проведенням півдюжини раундів військових навчань. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна.

Досвід України

Відтоді як Росія вторглася в Україну 2022 року, Тайвань вивчає, як Україна використовує безпілотники як у повітрі, так і на морі, щоб успішно компенсувати чисельну перевагу Росії на полі бою, з огляду на те, що сили Китаю також перевершують сили Тайваню за чисельністю.

Компанія Auterion заявила, що домовилася про стратегічне партнерство з науково-дослідним підрозділом Міністерства оборони Тайваню - Національним інститутом науки і технологій Чун-Шань - у сфері безпілотних систем і програмного забезпечення для управління роєм безпілотників.

"Те, що ми пропонуємо, було перевірено в бойових умовах в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських сил та іншого справді дорогого обладнання. Тому, побудувавши великий автономний флот, Тайвань може стримувати Китай", - заявив агентству Reuters генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

За його словами, це партнерство дуже довгострокове. "Тому я думаю, якщо спробувати висловити це в кількості дронів або доларах, то в кінцевому підсумку за кілька років ми очікуємо мільйони дронів і сотні мільйонів доларів вартості", - додав він, виступаючи на виставці морських дронів у тайванському порту Суао.