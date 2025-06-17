Тайвань построит миллионы дронов для защиты от Китая, используя опыт Украины

Тайвань намерен укрепить оборону от растущих военных угроз со стороны гигантского соседа Китая.

Компания Auterion, чье ПО используется в украинских беспилотниках, выполняющих боевые задачи против России, заявила, что сделка в конечном итоге может привести к использованию этой технологии в миллионах беспилотников для Тайваня.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усилил свое военное давление за последние пять лет, включая проведение полудюжины раундов военных учений. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина.

Опыт Украины

С тех пор как Россия вторглась на Украину в 2022 году, Тайвань изучает, как Украина использует беспилотники как в воздухе, так и на море, чтобы успешно компенсировать численное преимущество России на поле боя, учитывая, что силы Китая также превосходят силы Тайваня по численности.

Компания Auterion заявила, что договорилась о стратегическом партнерстве с научно-исследовательским подразделением Министерства обороны Тайваня - Национальным институтом науки и технологий Чун-Шань - в области беспилотных систем и программного обеспечения для управления роем беспилотников.

"То, что мы предлагаем, было проверено в боевых условиях в Украине для сдерживания агрессии и уничтожения танков, военно-морских сил и другого действительно дорогостоящего оборудования. Поэтому, построив большой автономный флот, Тайвань может сдерживать Китай", - заявил агентству Reuters генеральный директор Auterion Лоренц Майер.

По его словам, это партнерство очень долгосрочное. "Поэтому я думаю, если попытаться выразить это в количестве дронов или долларах, то в конечном итоге за несколько лет мы ожидаем миллионы дронов и сотни миллионов долларов стоимости", - добавил он, выступая на выставке морских дронов в тайваньском порту Суао.