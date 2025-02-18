Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США, - Reuters
Тайвань розглядає можливість закупівлі зброї на мільярди доларів у Сполучених Штатів. Таким чином Тайбей сподівається заручитися підтримкою адміністрації Трампа через тиск Китаю на острів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, до пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони і ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
"Я був би дуже здивований, якби це було менше 8 мільярдів доларів. Десь між 7 і 10 мільярдами доларів", - зазначило джерело.
Інше джерело, знайоме з цим питанням повідомило, що Тайвань планує запропонувати спеціальний оборонний бюджет, в якому пріоритетними будуть високоточні боєприпаси, модернізація ППО, системи командування й управління, обладнання для резервних сил і технології боротьби з безпілотниками.
Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у коментарі агентству заявив, що хоче прискорити постачання зброї на острівну державу.
Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати подробиці закупівель, але заявило, що зосереджене на розбудові своєї оборони.
"Будь-яке озброєння та обладнання, яке може досягти цих цілей із розбудови армії, є об'єктами тендеру", - йдеться у повідомленні відомства.
Позиція адміністрації Трампа щодо Тайваню
Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв, що Тайвань вкрав американський напівпровідниковий бізнес. На початку лютого вже у статусі президента, Трамп пригрозив ввести тарифи на імпорт тайванських мікросхем.
Водночас, адміністрація чинного президента зберегла дипломатичну підтримку острова, на який зазіхає Китай.
Трамп і прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба 7 лютого оприлюднили спільну заяву, в якій виступили проти будь-яких спроб змінити поточну ситуацію у Тайванській протоці за допомогою сили або примусу. Держдепартамент США також видалив зі свого веб-сайту формулювання про те, що він не підтримує незалежність Тайваню, що було позитивно сприйнято урядом острова. Китай закликав США "виправити свої помилки".
Під час свого президентського терміну 2017-2021 років Трамп налагодив регулярний продаж зброї Тайваню, зокрема багатомільярдні угоди на винищувачі F-16. Адміністрація Байдена продовжила ці поставки, хоча часто із заниженими ціновими ставками.
У Тайбеї бачать обнадійливі знаки з боку Вашингтону, навіть попри тарифні загрози, що затьмарюють цей оптимізм.
Одне з джерел Reuters зазначило, що уряд острівної держави не вірить в укладання Трампом "великої угоди" з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб продати інтереси Тайваню. За словами джерела, Трамп більше стурбований введенням тарифів на напівпровідники.
Ще однією ознакою прихильності США до Тайваню, є той факт, що головний американський дипломат на острівній державі Реймонд Грін збереже свій пост, навіть попри серйозні перестановки інших дипломатичних посад у США. Представник Держдепартаменту США заявив, що Грін залишається директором Американського інституту на Тайвані, - неофіційного посольства США в Тайбеї.
Загроза окупації Тайваню з боку Китаю
Влада Китайської Народної Республіки вважає Тайвань (Республіка Китай або Китайський Тайбей) своєю територією і регулярно погрожує застосувати силу для повернення острова під свій контроль.
Тайбей рішуче заперечує претензії Пекіна на суверенітет і підкреслює, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.
Армія Китаю регулярно влаштовує військові навчання та провокації в районі Тайваню, що дестабілізовує ситуацію і загрожує воєнним зіткненням між державами.
Наприкінці січня, держсекретар США Марко Рубіо висловив стурбованість примусовими діями Китаю щодо Тайваню. Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що КНР ніколи не дозволить "відокремити" Тайвань від китайського материка.
Аналітики не виключають, що такі заяви свідчать, що відносини США та Китаю можуть погіршитися та входять "у турбулентність".
Раніше Китай розкритикував пакет військової допомоги США для Тайваня на понад півмільярда доларів.
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