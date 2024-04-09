Тайвань під час навчань щодо відбиття нападу Китаю врахує досвід України
На щорічних військових навчаннях Тайваню цього року відпрацьовуватимуться "зони поразки" на морі, щоб прорвати блокаду і змоделювати сценарій, коли Китай раптово перетворить одне зі своїх регулярних навчань навколо острова на справжню атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, протягом останніх чотирьох років проводить регулярні навчання навколо острова, щоб чинити тиск на Тайбей.
Після вторгнення Росії в Україну два роки тому Тайвань вивчав, які уроки він може здобути та інтегрувати у власні вчення, особливо те, як набагато менші за розміром українські сили змогли відбити напад російської армії.
Тунг Чжі-сін, голова спільного департаменту бойового планування міністерства оборони Тайваню сказав, що вони знову будуть представлені цього року разом із уроками, які витягли з війни в Газі.
Навчання Тайваню
Тайвань починає свої основні щорічні навчання Хан Куанг цього місяця з настільних навчань, тривалість яких буде збільшена зі звичайних п'яти днів до восьми, враховуючи кількість сценаріїв, які будуть включені, а в липні будуть справжні бойові навчання.
Тунг повідомив на брифінгу, що в ході навчань буде відпрацьовано, як швидко реагувати на одне з навчань Китаю, яке раптово переростає в атаку, про що військові планувальники почали турбуватися з огляду на їх регулярність.
За словами Тунга, ще одним питанням буде те, як різні види збройних сил зможуть організувати скоординовану відповідь на китайську блокаду.
У навчаннях будуть задіяні сили ВМФ, авіації та берегової охорони, берегове протикорабельне озброєння та безпілотники для створення морського "ланцюжка атак", додав він.
"Крім того, (ми будемо) використовувати військово-морські та військово-повітряні сили та кораблі берегової охорони для спільного проведення операцій із супроводу", щоб гарантувати, що морські та повітряні зв'язки із зовнішнім світом залишаються відкритими, сказав Тунг.
Навчання Китаю навколо острова
Комуністичний Китай регулярно проводить навчання навколо Тайваню. Під час одного з великих військових навчань навколо Тайваню у квітні минулого року Китай імітував "високоточні" удари та блокаду острова.
За даними Вашингтона, Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал і ці ознаки вказують на те, що він готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року.