ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тайвань во время учений по отражению нападения Китай учтет опыт Украины

Тайвань, Вторник 09 апреля 2024 09:24
UA EN RU
Автор: Александр Белоус

На ежегодных военных учениях Тайваня в этом году будут отрабатываться "зоны поражения" на море, чтобы прорвать блокаду и смоделировать сценарий, когда Китай внезапно превратит одно из своих регулярных учений вокруг острова в настоящую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, в течение последних четырех лет проводит регулярные учения вокруг острова, чтобы оказать давление на Тайбэй.

После вторжения России в Украину два года назад Тайвань изучал, какие уроки он может извлечь и интегрировать в свои собственные учения, особенно то, как гораздо меньшие по размеру украинские силы смогли отбить нападение российской армии.

Тунг Чжи-син, глава совместного департамента боевого планирования министерства обороны Тайваня сказал, что они снова будут представлены в этом году вместе с уроками, извлеченными из войны в Газе.

Учения Тайваня

Тайвань начинает свои основные ежегодные учения Хан Куанг в этом месяце с настольных учений, продолжительность которых будет увеличена с обычных пяти дней до восьми, учитывая количество сценариев, которые будут включены, а в июле последуют настоящие боевые учения.

Тунг сообщил на брифинге, что в ходе учений будет отработано, как быстро реагировать на одно из учений Китая, внезапно перерастающее в атаку, о чем военные планировщики начали беспокоиться, учитывая их регулярность.

По словам Тунга, еще одним вопросом будет то, как различные виды вооруженных сил смогут организовать скоординированный ответ на китайскую блокаду.

В учениях будут задействованы силы ВМФ, авиации и береговой охраны, береговое противокорабельное вооружение и беспилотники для создания морской "цепочки атак", добавил он.

"Кроме того, (мы будем) использовать военно-морские и военно-воздушные силы и корабли береговой охраны для совместного проведения операций по сопровождению", чтобы гарантировать, что морские и воздушные связи с внешним миром остаются открытыми, сказал Тунг.

Учения Китая вокруг острова

Коммунистический Китай регулярно проводит учения вокруг Тайваня. Во время одного из крупных военных учений вокруг Тайваня в апреле прошлого года Китай имитировал "высокоточные" удары и блокаду острова.

По данным Вашингтона, Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Китай
NEWS
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак