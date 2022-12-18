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Тайвань оштрафує найбільшого виробника напівпровідників за інвестиції в Китай

Фото: Тайвань оштрафує компанію Foxconn за інвестиції до Китаю (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Міністерство економіки Тайваню накладе штраф на одну з найбільших технологічних компаній країни, Foxconn, за порушення закону про інвестиції та відносини з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Штраф пов'язаний з тим, що Foxconn заздалегідь не повідомила тайванську владу про свої плани інвестувати в китайську компанію Tsinghua Unigroup, яка займається виробництвом чіпів. Через кілька місяців у Foxconn заявили, що, щоб уникнути невизначеності, продасть свою частку в китайській компанії за 772 млн доларів.

Але навіть такий крок не зупинив розслідування тайванської влади. Міністерство економіки зажадало у Foxconn повну інформацію про купівлю та продаж частки у китайській компанії, щоб розрахувати суму штрафу.

Раніше повідомлялося, що сильна міжнародна підтримка України після повномасштабного вторгнення РФ могла вплинути на ставлення Китаю до Тайваню.

Також нагадаємо, що у листопаді президент США Джо Байден припустив, що Китай не зробить спроб вторгнення на Тайвань.

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