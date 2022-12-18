Тайвань оштрафует крупнейшего производителя полупроводников за инвестиции в Китай

Министерство экономики Тайваня наложит штраф на одну из крупнейших технологических компаний страны, Foxconn, за нарушение закона об инвестициях и отношений с Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Штраф связан с тем, что Foxconn заранее не уведомил тайваньские власти о своих планах инвестировать в китайскую компанию Tsinghua Unigroup, занимающуюся производством чипов. Спустя несколько месяцев в Foxconn заявили, что во избежание неопределенности продаст свою долю в китайской компании за 772 млн долларов.
Но даже такой шаг не остановил расследование тайваньских властей. Министерство экономики затребовало у Foxconn полную информацию о покупке и продаже доли в китайской компании, чтобы рассчитать сумму штрафа.
Ранее сообщалось, что сильная международная поддержка Украины после полномасштабного вторжения РФ могла повлиять на отношение Китая к Тайваню.
Также напомним, что в ноябре президент США Джо Байден предположил, что Китай не предпримет попыток вторжения на Тайвань.
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