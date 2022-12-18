Тайвань оштрафує найбільшого виробника напівпровідників за інвестиції в Китай

Міністерство економіки Тайваню накладе штраф на одну з найбільших технологічних компаній країни, Foxconn, за порушення закону про інвестиції та відносини з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Штраф пов'язаний з тим, що Foxconn заздалегідь не повідомила тайванську владу про свої плани інвестувати в китайську компанію Tsinghua Unigroup, яка займається виробництвом чіпів. Через кілька місяців у Foxconn заявили, що, щоб уникнути невизначеності, продасть свою частку в китайській компанії за 772 млн доларів.

Але навіть такий крок не зупинив розслідування тайванської влади. Міністерство економіки зажадало у Foxconn повну інформацію про купівлю та продаж частки у китайській компанії, щоб розрахувати суму штрафу.