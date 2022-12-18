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Тайвань оштрафует крупнейшего производителя полупроводников за инвестиции в Китай

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Воскресенье 18 декабря 2022 17:37
Тайвань оштрафует крупнейшего производителя полупроводников за инвестиции в Китай Фото: Тайвань оштрафует компанию Foxconn за инвестиции в Китай (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министерство экономики Тайваня наложит штраф на одну из крупнейших технологических компаний страны, Foxconn, за нарушение закона об инвестициях и отношений с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Штраф связан с тем, что Foxconn заранее не уведомил тайваньские власти о своих планах инвестировать в китайскую компанию Tsinghua Unigroup, занимающуюся производством чипов. Спустя несколько месяцев в Foxconn заявили, что во избежание неопределенности продаст свою долю в китайской компании за 772 млн долларов.

Но даже такой шаг не остановил расследование тайваньских властей. Министерство экономики затребовало у Foxconn полную информацию о покупке и продаже доли в китайской компании, чтобы рассчитать сумму штрафа.

Ранее сообщалось, что сильная международная поддержка Украины после полномасштабного вторжения РФ могла повлиять на отношение Китая к Тайваню.

Также напомним, что в ноябре президент США Джо Байден предположил, что Китай не предпримет попыток вторжения на Тайвань.

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