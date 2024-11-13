Тайвань міг передати Україні системи HAWK, - Forbes

Військовий оглядач Девід Акс пояснив, що колишній посадовець Пентагону Тоні Ху в коментарі YouTube-каналі RJ War Room ймовірно підтвердив ще торішні повідомлення, що натякали на угоду про протиповітряну оборону між Тайванем і Україною за посередництва США.

Згідно з даною інформацією, видання вважає, що тайванські ракети MIM-23 HAWK, а також їхні пускові установки та радари, доповнять ті, що вже були надані Україні Сполученими Штатами та Іспанією.

Загалом наразі Україна може розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яких має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов’язані з ними радари, констатує Forbes.