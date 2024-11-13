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Тайвань мог передать Украине системы HAWK, - Forbes

Фото: Тайвань мог перевооружить украинские ПВО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Тайвань мог перевооружить украинскую систему противовоздушной обороны. Киев мог получить от Тайбэя мощную партию систем зенитно-ракетных батарей HAWK.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Военный обозреватель Дэвид Акс пояснил, что бывший чиновник Пентагона Тони Ху в комментарии YouTube-каналу RJ War Room предположительно подтвердил еще прошлогодние сообщения, намекавшие на соглашение о противовоздушной обороне между Тайванем и Украиной при посредничестве США.

Согласно данной информации, издание считает, что тайваньские ракеты MIM-23 HAWK, а также их пусковые установки и радары, дополнят уже предоставленные Украине Соединенными Штатами и Испанией.

В целом Украина может развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет по меньшей мере шесть пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары, констатирует Forbes.

 

 

Напомним, что в начале осени Испания также передала Украине полную батарею противовоздушной обороны HAWK с 6 пусковыми установками.

Ранее военные Вооруженных сил Украины раскрыли детали того, как Украина будет использовать эти установки.

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