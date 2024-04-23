Тайвань менш ніж за добу сколихнули десятки потужних землетрусів

Починаючи з ночі понеділка і до ранніх годин вівторка 23 квітня, на острові та біля нього були зафіксовані понад 80 землетрусів. Найсильніший із них був магнітудою 6,3 бали.

Підземні поштовхи були зосереджені у східному місті Хуалянь, де на початку квітня стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів.

Рано вранці у вівторок пожежна служба регіону повідомила, що готель, який вже був пошкоджений 3 квітня і більше не працював, зараз злегка нахилився на бік. Повідомлень про жертви не надходило.