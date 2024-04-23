Тайвань менш ніж за добу сколихнули десятки потужних землетрусів

На східному узбережжі Тайваню сталися десятки землетрусів. Деякі з них спричинили хитання будівель у столиці Тайбеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної метереологічної служби Тайваня (CWA).
Починаючи з ночі понеділка і до ранніх годин вівторка 23 квітня, на острові та біля нього були зафіксовані понад 80 землетрусів. Найсильніший із них був магнітудою 6,3 бали.
Підземні поштовхи були зосереджені у східному місті Хуалянь, де на початку квітня стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів.
Рано вранці у вівторок пожежна служба регіону повідомила, що готель, який вже був пошкоджений 3 квітня і більше не працював, зараз злегка нахилився на бік. Повідомлень про жертви не надходило.
Тайвань розташований на стику двох тектонічних плит і в його регіоні постійно фіксують землетруси.
3 квітня 2024 року на острові стався землетрус магнітудою 7,2 балів. Епіцентр поштовхів був зафіксований на глибині 15,5 км біля Хуалянь.
Трагедія забрала життя щонайменше 14 людей. Рятувальні команди шукали більше 100 людей, що опинилися заблокованими у шахтах і Національному парку. Відтоді до 23 квітня на Тайвані зафіксували сотні підземних поштовхів.
У 2016 році внаслідок землетрусу на півдні острова загинули понад 100 людей, а в 1999 році землетрус магнітудою 7,3 бали забрав життя понад 2 тис. людей.
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