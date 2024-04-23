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Тайвань менее чем за сутки всколыхнули десятки мощных землетрясений

Фото: на Тайване зафиксированы десятки землетрясений (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На восточном побережье Тайваня произошли десятки землетрясений. Некоторые из них вызвали тряску зданий в столице Тайбэе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной метереологической службы Тайваня (CWA).

Начиная с ночи понедельника и до ранних часов вторника 23 апреля, на острове и возле него были зафиксированы более 80 землетрясений. Самое сильное из них было магнитудой 6,3 балла.

Подземные толчки были сосредоточены в восточном городе Хуалянь, где в начале апреля произошло мощное землетрясение магнитудой свыше 7 баллов.

Рано утром во вторник пожарная служба региона сообщила, что отель, который уже был поврежден 3 апреля и больше не работал, сейчас слегка наклонился на бок. Сообщений о жертвах не поступало.

Землетрясения на Тайване

Тайвань расположен на стыке двух тектонических плит и в его регионе постоянно фиксируют землетрясения.

3 апреля 2024 года на острове произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине 15,5 км возле Хуалянь.

Трагедия унесла жизни по меньшей мере 14 человек. Спасательные команды искали более 100 человек, оказавшихся заблокированными в шахтах и Национальном парке. С тех пор до 23 апреля на Тайване зафиксировали сотни подземных толчков.

В 2016 году в результате землетрясения на юге острова погибли более 100 человек, а в 1999 году землетрясение магнитудой 7,3 балла унесло жизни более 2 тыс. человек.

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