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Землетрус на Тайвані: рятувальники шукають сотню людей під завалами

Тайвань, Четвер 04 квітня 2024 03:27
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Землетрус на Тайвані: рятувальники шукають сотню людей під завалами Фото: рятувальники продовжують шукати людей під завалами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після найсильнішого за останні 25 років землетрусу поблизу острова Тайвань, рятувальні команди намагаються дістатися до понад 100 людей, що опинилися заблокованими у шахтах і Національному парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пошукові роботи навколо найбільш постраждалого міста Хуалянь на східному узбережжі ускладнюються понад 50 підземними поштовхами, що сталися у середу, 3 квітня. За даними Центральної метеорологічної адміністрації Тайваню (CWA), впродовж наступних чотирьох днів очікуються поштовхи магнітудою від 6,5 до 7 балів.

Близько 80 людей опинилися в пастці у гірничодобувних районах. Хоча не відразу було зрозуміло, чи перебували вони у шахті під час землетрусу.

Крім того, близько 50 працівників готелю застрягли в національному парку "Тароко" після того, як їхня колона з чотирьох мікроавтобусів опинилася у пастці на гірській дорозі через зсув ґрунту. Сигнали мобільних телефонів вказують на те, що вони, можливо, знайшли притулок у системі печер Цзюцю. Рятувальні команди намагаються розчистити дорогу, щоб дістатися до них. Місцеві ЗМІ повідомляють про трьох туристів і одного водія, що загинули в парку після обвалів.

Землетрус біля Тайваню

Вранці у середу, 3 квітня, Тайвань струсонув землетрус магнітудою 7,2 балів. Епіцентр поштовхів був зафіксований на глибині 15,5 км біля Хуаляня - міста, популярного серед туристів на східному узбережжі острова.

За останніми даними, внаслідок трагедії загинули дев'ять людей, близько тисячі зазнали поранень.

Про наслідки потужного землетрусу на Тайвані - в матеріалі РБК-Україна.

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