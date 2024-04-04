Землетрус на Тайвані: рятувальники шукають сотню людей під завалами

Після найсильнішого за останні 25 років землетрусу поблизу острова Тайвань, рятувальні команди намагаються дістатися до понад 100 людей, що опинилися заблокованими у шахтах і Національному парку.

Пошукові роботи навколо найбільш постраждалого міста Хуалянь на східному узбережжі ускладнюються понад 50 підземними поштовхами, що сталися у середу, 3 квітня. За даними Центральної метеорологічної адміністрації Тайваню (CWA), впродовж наступних чотирьох днів очікуються поштовхи магнітудою від 6,5 до 7 балів.

Близько 80 людей опинилися в пастці у гірничодобувних районах. Хоча не відразу було зрозуміло, чи перебували вони у шахті під час землетрусу.

Крім того, близько 50 працівників готелю застрягли в національному парку "Тароко" після того, як їхня колона з чотирьох мікроавтобусів опинилася у пастці на гірській дорозі через зсув ґрунту. Сигнали мобільних телефонів вказують на те, що вони, можливо, знайшли притулок у системі печер Цзюцю. Рятувальні команди намагаються розчистити дорогу, щоб дістатися до них. Місцеві ЗМІ повідомляють про трьох туристів і одного водія, що загинули в парку після обвалів.