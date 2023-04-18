Тайвань придбає у США 400 ракет Harpoon, щоб протистояти Китаю, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Пентагон оголосив про контракт на 1,17 мільярда доларів на 400 протикорабельних ракет, не називаючи покупця. За умовами контракту, виробництво мають завершити до березня 2029 року. Тепер агентство з’ясувало, що покупцем є Тайвань", - пише видання, посилаючись на власні джерела.

У Пентагоні відмовилися коментувати угоду, але заявили, що США надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу у самообороні.

У 2020 році Тайвань оголосив про плани придбати наземні протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing в рамках зусиль з модернізації військ.

Ця угода відбулася на тлі високого рівня напруженості у відносинах між США і Китаєм, особливо щодо Тайваню.

Продаж Harpoon, ймовірно, обговорять на слуханнях Комітету Палати представників із питань збройних сил, присвячених Індо-Тихоокеанському регіону.