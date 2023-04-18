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Тайвань придбає у США 400 ракет Harpoon, щоб протистояти Китаю, - Bloomberg

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Тайвань, Вівторок 18 квітня 2023 12:22
Тайвань придбає у США 400 ракет Harpoon, щоб протистояти Китаю, - Bloomberg Фото: Тайвань придбає у США 400 ракет Harpoon, щоб протистояти Китаю (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Тайвань придбає у США до 400 ракет Harpoon наземного базування. Причина такої закупівлі - потенційна загроза вторгнення Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Пентагон оголосив про контракт на 1,17 мільярда доларів на 400 протикорабельних ракет, не називаючи покупця. За умовами контракту, виробництво мають завершити до березня 2029 року. Тепер агентство з’ясувало, що покупцем є Тайвань", - пише видання, посилаючись на власні джерела.

У Пентагоні відмовилися коментувати угоду, але заявили, що США надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу у самообороні.

У 2020 році Тайвань оголосив про плани придбати наземні протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing в рамках зусиль з модернізації військ.

Ця угода відбулася на тлі високого рівня напруженості у відносинах між США і Китаєм, особливо щодо Тайваню.

Продаж Harpoon, ймовірно, обговорять на слуханнях Комітету Палати представників із питань збройних сил, присвячених Індо-Тихоокеанському регіону.

Раніше ми писали про те, що Китай може вирішити вторгнутися на Тайвань, якщо Україна програє війну з Росією.

Нагадаємо, що Китай знову проводить військові тренування біля Тайваню.

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