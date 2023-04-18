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Тайвань купит у США 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять Китаю, - Bloomberg

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Тайвань, Вторник 18 апреля 2023 12:22
Тайвань купит у США 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять Китаю, - Bloomberg Фото: Тайвань купит у США 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять Китаю (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Тайвань приобретет у США до 400 ракет Harpoon наземного базирования. Причина такой закупки - потенциальная угроза вторжения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Пентагон объявил о контракте на 1,17 миллиарда долларов на 400 противокорабельных ракет, не называя покупателя. По условиям контракта производство должны завершить к марту 2029 года. Теперь агентство выяснило, что покупателем является Тайвань", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

В Пентагоне отказались комментировать соглашение, но заявили, что США предоставляют Тайваню оборонные изделия и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала в самообороне.

В 2020 году Тайвань объявил о планах приобрести наземные противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing в рамках усилий по модернизации войск.

Это соглашение состоялось на фоне высокого уровня напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно в отношении Тайваня.

Продажа Harpoon, вероятно, обсудят на слушаниях Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, посвященным Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее мы писали о том, что Китай может решить вторгнуться в Тайвань, если Украина проиграет войну с Россией.

Напомним, что Китай снова проводит военные тренировки у Тайваня.

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