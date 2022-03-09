Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ, оттачивая стратегию на случай атаки Китая, - Reuters

Хотя правительство Тайваня и не сообщало о каких-либо "необычных действиях" военных в КНР, Тайбэй уже повысил уровень боевой готовности.

"Использование Россией высокоточных ракет, а также тактически продуманное сопротивление Украины, несмотря на то, что она превосходит ее в численности и вооружении, внимательно наблюдают в тайваньских кругах службы безопасности", - говорится в публикации.

Как отметил директор Высшего института военных исследований Китая Тайваньского национального университета обороны Ма Чэн-Кун, Украина использовала концепцию "асимметричной войны" с мобильным оружием, чтобы "загнать российские войска в тупик".

Речь идет о стратегии сделать свои силы более мобильными и защищенными от атак (например, с помощью ракет, установленных на транспорте).

"Украинские Вооруженные Силы в полной мере используют асимметричную войну, очень эффективно, и до сих пор успешно сдерживают продвижение России", - сказал правительственный советник по политике в отношении Китая.

Ма Чэн-Кун добавил, что именно это активно разрабатывали их Вооруженные Силы. В частности, говорится о таких видах оружия, как легкая противотанковая ракета Kestrel собственной разработки, запускаемая с плеча и предназначенная для ведения ближнего боя.

Также Тайвань разрабатывает и другие ракеты, способные достигать территории Китая, а на прошлой неделе Минобороны заявило, что планирует увеличить свои ежегодные мощности по производству ракет более чем в два раза.

Тут стоит обратить внимание на существенную разницу в природных барьерах - в отличие от естественной преграды Тайваньского пролива, отделяющего остров от Китая, Украина имеет с РФ протяженную сухопутную границу.

Тайваньские стратеги говорят, что они могут легко обнаруживать признаки передвижения китайских военных и подготовку к вторжению, ведь, чтобы добраться до суши, ВС Китая придется пересечь пролив.