Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)

Также были названы победители в ряде других номинаций

Игрок донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году. Об этом было объявлено на церемонии награждения "Футбольные звезды Украины", во время которой также были названы победители в ряде других номинаций.

Лучшим украинским легионером стал игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Лучшим голкипером среди мужчин признан вратарь "Шахтера" Андрей Пятов. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лучшим наставником. Лучшим арбитром второй год подряд признан Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Все победители номинаций:

Лучшая футболистка - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)

Лучший вратарь (женские команды) - Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков)

Лучший тренер (женские команды) - Роман Заев ("Восход" Старая Маячка)

Лучший тренер молодежных команд (спец. приз) - Александр Петраков (сборная Украины U-20)

Лучший молодой игрок (юноши до 21 года) - Виталий Миколенко ("Динамо" Киев)

Лучший молодой игрок (девушки до 19 лет) - Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье Винница)

Лучшая футбольная школа - Академия ФК "Шахтер" Донецк

Лучший игрок в футзале - Кирилл Ципун (МФК "Продэксим" Херсон)

Лучший игрок в пляжном футболе - Андрей Неруш ("Евроформат-Бодон", ВИТ)

Лучший игрок в студенческом футболе - Юрий Заставецкий (Тернополь)

Лучший игрок с инвалидностью - Дмитрий Украинец (Киев)

Лучший гол - Надежда Иванченко (женская сборная Украины)

Лучшие 11 игроков (мужчины) - Пятов, Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльский, Марлос, Цыганков, Мораес

Лучшие 11 игроков (женщины) - Самсон, Подольская, Воронина, Басанская, Алексанян, Шевчук, Билокур, Апанащенко, Гирин, Кунина, Калинина

Напомним, два украинца попали в топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020.