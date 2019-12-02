Тайсон визнаний найкращим футболістом України в 2019 році

Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)

Також були названі переможці у низці інших номінацій

Гравець донецького "Шахтаря" Тайсон визнаний кращим футболістом України у 2019 році. Про це було оголошено на церемонії нагородження "Футбольні зірки України", під час якої також були названі переможці у низці інших номінацій.

Найкращим українським легіонером став гравець англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Найкращим голкіпером серед чоловіків визнаний воротар "Шахтаря" Андрій Пятов. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко став найкращим наставником. Найкращим арбітром другий рік поспіль визнаний Віктор Копієвський (Кропивницький).

Всі переможці номінацій:

Найкраща футболістка - Дарина Апанащенко ("Житлобуд-1" Харків)

Найкращий воротар (жіночі команди) - Катерина Самсон ("Житлобуд-2" Харків)

Найкращий тренер (жіночі команди) - Роман Заєв ("Схід" Стара Маячка)

Найкращий тренер молодіжних команд (спец. приз) - Олександр Петраков (збірна України U-20)

Найкращий молодий гравець (юнаки до 21 років) - Віталій Миколенко ("Динамо" Київ)

Найкращий молодий гравець (дівчата до 19 років) - Юлія Христюк ("ЕМС-Поділля Вінниця)

Найкраща футбольна школа - Академія ФК "Шахтар" Донецьк

Найкращий гравець в футзалі - Кирило Ципун (МФК "Продексім" Херсон)

Найкращий гравець в пляжному футболі - Андрій Неруш ("Євроформат-Бодоні", ВІТ)

Найкращий гравець в студентському футболі - Юрій Заставецького (Тернопіль)

Найкращий гравець з інвалідністю - Дмитро Українець (Київ)

Найкращий гол - Надія Іванченко (жіноча збірна України)

Найкращі 11 гравців (чоловіки) - Пятов, Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльський, Марлос, Циганков, Мораес

Найкращі 11 гравців (жінки) - Самсон, Подільська, Вороніна, Басанська, Алексанян, Шевчук, Білокур, Апанащенко, Гирин, Куніна, Калініна

Нагадаємо, два українця потрапили в топ-100 кращих гравців відбору Євро-2020.