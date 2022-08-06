Тайно через Польшу. Болгария отправила в Украину тысячи тонн оружия

С 24 февраля Болгария передала Украине 4200 тонн оружия. Поставки шли втайне через Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Nova, которое цитирует исполняющего обязанности болгарского министра экономики Александера Михайлова.
"За первые четыре месяца с начала войны - до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной", - сказал он.
Чиновник добавил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.
Напомним, еще в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонт украинской военной техники на оборонных предприятиях. Однако, о предоставлении вооружения и боеприпасов речи не было.