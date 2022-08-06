Потай через Польщу. Болгарія відправила в Україну тисячі тонн зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nova , яке цитує виконувача обов'язків болгарського міністра економіки Александера Михайлова.

"За перші чотири місяці з початку війни - до 30 червня було підписано дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", - сказав він.

Посадовець додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.