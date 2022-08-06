Потай через Польщу. Болгарія відправила в Україну тисячі тонн зброї

З 24 лютого Болгарія передала Україні 4200 тонн зброї. Поставки йшли потай через Польщу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nova, яке цитує виконувача обов'язків болгарського міністра економіки Александера Михайлова.
"За перші чотири місяці з початку війни - до 30 червня було підписано дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", - сказав він.
Посадовець додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.
Нагадаємо, ще у травні парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах. Проте, про надання озброєння і боєприпасів мови не було.