RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потай через Польщу. Болгарія відправила в Україну тисячі тонн зброї

Фото: Болгарія відправила в Україну тисячі тонн зброї (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

З 24 лютого Болгарія передала Україні 4200 тонн зброї. Поставки йшли потай через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nova, яке цитує виконувача обов'язків болгарського міністра економіки Александера Михайлова.

"За перші чотири місяці з початку війни - до 30 червня було підписано дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", - сказав він.

Посадовець додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.

Нагадаємо, ще у травні парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах. Проте, про надання озброєння і боєприпасів мови не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгарияВійна Росії проти України