Таїланд відбив вторгнення Камбоджі: загинули десятки, евакуйовано понад 100 тисяч людей

Міноборони Таїланду повідомило про відбиття військового вторгнення Камбоджі в провінції Трат. Конфлікт на кордоні загострився після двох днів запеклих боїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У суботу вранці військово-морські сили Таїланду провели контроперацію у відповідь на прорив камбоджійських підрозділів на територію східної провінції Трат.
Як повідомляє Міністерство оборони країни, вторгнення відбулося одразу в трьох точках прикордонного регіону.
Згідно з даними Бангкока, за три дні боїв загинули щонайменше 19 осіб, зокрема шестеро військовослужбовців, ще понад 60 отримали поранення. Камбоджійська сторона заявила про 13 загиблих.
У регіоні оголошено надзвичайний стан, евакуйовано понад 100 тис. мирних жителів.
Зіткнення супроводжувалися застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем.
Вперше з 2011 року ситуація на тайсько-камбоджійському кордоні наблизилася до повномасштабного конфлікту.
Попередній інцидент у травні - загибель камбоджійського солдата і поранення двох тайських військових - став відправною точкою ескалації.
Обидві країни наполягають, що діють у межах самооборони. Таїланд вимагає від Камбоджі припинення бойових дій як умову для початку перемовин щодо припинення вогню.
Конфлікт має глибоке історичне коріння. Суперечка навколо точного проходження державного кордону триває з початку ХХ століття.
Предметом окремого загострення знову став район храму Преах Віхеа - об’єкт давнього територіального спору, що лишається чутливим питанням для обох держав.
Поки офіційний Пномпень не дає сигналів до деескалації, аналітики попереджають: подальше загострення може мати наслідки не лише для регіональної стабільності, а й для взаємодії в рамках АСЕАН.
Конфлікт між Таїландом і Камбоджею різко загострився після перестрілки на кордоні, де військові обох країн звинуватили один одного у провокації.
За даними тайської армії, саме камбоджійці першими відкрили вогонь, однак у Пномпені наполягають на зворотному.
Сутички спалахнули поблизу стародавніх храмів, що вже раніше ставали осередком напруженості. Унаслідок артилерійського обстрілу в Таїланді загинули мирні жителі.
Військові Бангкока відповіли ударами з повітря - F-16 завдали удару по цілі на території Камбоджі. Кордон між країнами наразі повністю закритий.
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