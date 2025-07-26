RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Таиланд отразил вторжение Камбоджи: погибли десятки, эвакуированы более 100 тысяч человек

Фото: Таиланд отразил вторжение Камбоджи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны Таиланда сообщило об отражении военного вторжения Камбоджи в провинции Трат. Конфликт на границе обострился после двух дней ожесточенных боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В субботу утром военно-морские силы Таиланда провели контроперацию в ответ на прорыв камбоджийских подразделений на территорию восточной провинции Трат.

Как сообщает Министерство обороны страны, вторжение произошло сразу в трех точках приграничного региона.

Согласно данным Бангкока, за три дня боев погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе шестеро военнослужащих, еще более 60 получили ранения. Камбоджийская сторона заявила о 13 погибших.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, эвакуированы более 100 тыс. мирных жителей.

Столкновения сопровождались применением боевой авиации, артиллерии и ракетных систем.

Впервые с 2011 года ситуация на тайско-камбоджийской границе приблизилась к полномасштабному конфликту.

Исторические корни

Предыдущий инцидент в мае - гибель камбоджийского солдата и ранения двух тайских военных - стал отправной точкой эскалации.

Обе страны настаивают, что действуют в рамках самообороны. Таиланд требует от Камбоджи прекращения боевых действий как условие для начала переговоров о прекращении огня.

Конфликт имеет глубокие исторические корни. Спор вокруг точного прохождения государственной границы продолжается с начала ХХ века.

Предметом отдельного обострения снова стал район храма Преах Вихеа - объект давнего территориального спора, который остается чувствительным вопросом для обоих государств.

Пока официальный Пномпень не дает сигналов к деэскалации, аналитики предупреждают: дальнейшее обострение может иметь последствия не только для региональной стабильности, но и для взаимодействия в рамках АСЕАН.

Конфликт Камбоджи и Таиланда

Конфликт между Таиландом и Камбоджей резко обострился после перестрелки на границе, где военные обеих стран обвинили друг друга в провокации.

По данным тайской армии, именно камбоджийцы первыми открыли огонь, однако в Пномпене настаивают на обратном.

Стычки вспыхнули вблизи древних храмов, которые уже ранее становились очагом напряженности. В результате артиллерийского обстрела в Таиланде погибли мирные жители.

Военные Бангкока ответили ударами с воздуха - F-16 нанесли удар по цели на территории Камбоджи. Граница между странами сейчас полностью закрыта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТаиландКамбоджа