Таиланд отразил вторжение Камбоджи: погибли десятки, эвакуированы более 100 тысяч человек

Минобороны Таиланда сообщило об отражении военного вторжения Камбоджи в провинции Трат. Конфликт на границе обострился после двух дней ожесточенных боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В субботу утром военно-морские силы Таиланда провели контроперацию в ответ на прорыв камбоджийских подразделений на территорию восточной провинции Трат.
Как сообщает Министерство обороны страны, вторжение произошло сразу в трех точках приграничного региона.
Согласно данным Бангкока, за три дня боев погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе шестеро военнослужащих, еще более 60 получили ранения. Камбоджийская сторона заявила о 13 погибших.
В регионе объявлено чрезвычайное положение, эвакуированы более 100 тыс. мирных жителей.
Столкновения сопровождались применением боевой авиации, артиллерии и ракетных систем.
Впервые с 2011 года ситуация на тайско-камбоджийской границе приблизилась к полномасштабному конфликту.
Предыдущий инцидент в мае - гибель камбоджийского солдата и ранения двух тайских военных - стал отправной точкой эскалации.
Обе страны настаивают, что действуют в рамках самообороны. Таиланд требует от Камбоджи прекращения боевых действий как условие для начала переговоров о прекращении огня.
Конфликт имеет глубокие исторические корни. Спор вокруг точного прохождения государственной границы продолжается с начала ХХ века.
Предметом отдельного обострения снова стал район храма Преах Вихеа - объект давнего территориального спора, который остается чувствительным вопросом для обоих государств.
Пока официальный Пномпень не дает сигналов к деэскалации, аналитики предупреждают: дальнейшее обострение может иметь последствия не только для региональной стабильности, но и для взаимодействия в рамках АСЕАН.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей резко обострился после перестрелки на границе, где военные обеих стран обвинили друг друга в провокации.
По данным тайской армии, именно камбоджийцы первыми открыли огонь, однако в Пномпене настаивают на обратном.
Стычки вспыхнули вблизи древних храмов, которые уже ранее становились очагом напряженности. В результате артиллерийского обстрела в Таиланде погибли мирные жители.
Военные Бангкока ответили ударами с воздуха - F-16 нанесли удар по цели на территории Камбоджи. Граница между странами сейчас полностью закрыта.
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