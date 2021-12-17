Тайфун Рай накрив Філіппіни: будинки зруйновані, є жертва

Філіппіни накрив один з найпотужніших тропічних штормів тайфун Рай. Стихія затопила і зруйнувала будинки місцевих жителів, а також привела до однієї жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тайфун переріс у шторм найвищої п'ятої категорії. Він пошкодив лінії електропередач і зв'язку, зруйнував будинки і змусив сотні тисяч людей рятуватися від стихії.

Агентство зі стихійних лих Філіппін повідомило про одну смерть, пов'язану з тайфуном. Подробиці трагедії поки не повідомляються.

Перед тим, як обрушитися на сушу, Рай досяг швидкості вітру до 195 км на годину. Очікувалося, що до суботи він вийде з суші через провінцію Палаван і покине країну.

Губернатор Бохола Артур Яп звернувся за допомогою, оскільки повінь в провінції ускладнила рятувальні роботи.