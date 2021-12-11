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Число жертв мощных торнадо в США резко возросло. МИД Украины выразил соболезнования

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 22:27
Число жертв мощных торнадо в США резко возросло. МИД Украины выразил соболезнования Фото: число жертв мощных торнадо в США резко возросло (twitter.com/iABD_ol)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные штаты США серьезно пострадали в результате нескольких торнадо. Число жертв продолжает стремительно расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Какие из штатов пострадали в результате торнадо:

  • Кентукки - по меньшей мере 70 человек погибли вследствие разрушительной непогоды. По словам губернатора штата Энди Бешира - число жертв к концу дня может вырасти до сотни;

  • Арканзас - сообщают о двух погибших и еще одной жертве в соседнем от штата города;

  • Теннесси - согласно сообщению от Агентства по чрезвычайным ситуациям штата, в результате непогоды погибли три человека;

  • Иллинойс - из-за торнадо был разрушен склад Amazon. Сейчас спасатели продолжают поиски рабочих, которые на момент стихии находились в здании. По меньшей мере двое погибли;

  • Миссури - вследствие непогоды погибла 84-летняя женщина, которая находилась дома. Сейчас подробности ее смерти неизвестны.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования.

"Глубоко опечален гибелью людей и вредом, причиненным разрушительным торнадо в Кентукки, США. Мои мысли со всеми коснулись этой ужасной катастрофы. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что штат Кентукки США серьезно пострадал из-за разрушительной стихии.

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