Число жертв мощных торнадо в США резко возросло. МИД Украины выразил соболезнования
Отдельные штаты США серьезно пострадали в результате нескольких торнадо. Число жертв продолжает стремительно расти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Какие из штатов пострадали в результате торнадо:
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Кентукки - по меньшей мере 70 человек погибли вследствие разрушительной непогоды. По словам губернатора штата Энди Бешира - число жертв к концу дня может вырасти до сотни;
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Арканзас - сообщают о двух погибших и еще одной жертве в соседнем от штата города;
Dozens of people are dead after tornadoes and severe storms hit the central U.S., with at least 70 estimated killed in Kentucky alone. In Mayfield, Ky., a candle factory was hit, leading to multiple fatalities. https://t.co/2FBYLDy7rR pic.twitter.com/jNeeaVM8eJ— NPR (@NPR) December 11, 2021
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Теннесси - согласно сообщению от Агентства по чрезвычайным ситуациям штата, в результате непогоды погибли три человека;
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Иллинойс - из-за торнадо был разрушен склад Amazon. Сейчас спасатели продолжают поиски рабочих, которые на момент стихии находились в здании. По меньшей мере двое погибли;
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Миссури - вследствие непогоды погибла 84-летняя женщина, которая находилась дома. Сейчас подробности ее смерти неизвестны.
The Bypass at Bowling Green, KY. #Kentucky #tornados #Tornado #KentuckyStrong @joeimel pic.twitter.com/EzIxIAll8Z— Tessssss (@tesshillman_) December 11, 2021
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования.
"Глубоко опечален гибелью людей и вредом, причиненным разрушительным торнадо в Кентукки, США. Мои мысли со всеми коснулись этой ужасной катастрофы. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что штат Кентукки США серьезно пострадал из-за разрушительной стихии.