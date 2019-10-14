Тайфун в Японии унес жизни почти 40 человек

В результате мощного тайфуна "Хагибис", который на выходных обрушился на Японию, погибли почти 40 человек, еще более 10 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ТВЅ.

Как сообщается, жертвами тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральные и восточные регионы Японии, стали 37 человек. По меньшей мере 13 человек считаются пропавшими без вести и почти 200 пострадали в результате стихии.

Отмечается, что в пострадавших от стихии районах спасатели и военные начали восстанавливать инфраструктуру. В Токио и соседних японских префектурах остаются обесточенными более 50 тыс. домов. Еще в более 130 тыс. квартир и домов отсутствует водоснабжение.

Кроме того, в течение дня планируют восстановить работу железнодорожного транспорта, в том числе скоростных экспрессов. Однако некоторые участки автомобильных дорог до сих пор остаются перекрытыми. Аэропорты Токио "Нарита" и "Ханеда" сегодня работают в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Токио в результате тайфуна "Хагибис" затонул грузовой корабль, который шел под флагом Панамы. Жертвами инцидента стали двое членов экипажа, еще шестеро считаются пропавшими без вести. Четверо членов экипажа корабля были спасены.