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Тайфун на Филиппинах: число погибших превысило 370 человек

Автор: Иванна Шовкун

На Филиппинах уже несколько дней подряд бушует тайфун "Рай". Он унес жизни уже 375 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Большинство смертей произошло в центральном регионе Филиппин Висаи, в частности в туристической провинции Бохол. Также пострадали по меньшей мере 500 человек, пропали без вести - 56.

Такое количество погибших делает "Рай" одним из самых смертоносных тайфунов, которые когда-либо накрывали любую страну Юго-Восточной Азии. Власти опасаются, что чило жертв тайфуна может вырости.

Тайфун также нанес большой ущерб: разрушил линии электропередач, повалил деревья и повредил здания. Максимальная скорость ветра составляла 195 км/ч.

Напомним, сильные проливные дожди привели к наводнениям в Малайзии. В результате за день спасательным службам удалось эвакуировать 21 тысячу человек от последствий стихии.

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Филиппины